МИД: РФ хочет снизить ущерб от санкций, навязанных Южной Корее Вашингтоном

Россия заинтересована в минимизации ущерба от ограничительных мер, которые были навязаны руководству Южной Кореи Вашингтоном. Об этом заявил глава Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

В интервью РИА Новости он подчеркнул: если Сеул ужесточит санкции в отношении Москвы, то Россия обязательно ответит на эту эскалацию и оценит её в качестве недружественного шага.

"В Сеуле настроены избежать развития событий по негативному сценарию", — поделился дипломат.

Зиновьев напомнил, что до введения санкций Южная Корея и РФ активно взаимодействовали в разных областях.