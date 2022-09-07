Россия заинтересована в минимизации ущерба от ограничительных мер, которые были навязаны руководству Южной Кореи Вашингтоном. Об этом заявил глава Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
В интервью РИА Новости он подчеркнул: если Сеул ужесточит санкции в отношении Москвы, то Россия обязательно ответит на эту эскалацию и оценит её в качестве недружественного шага.
"В Сеуле настроены избежать развития событий по негативному сценарию", — поделился дипломат.
Зиновьев напомнил, что до введения санкций Южная Корея и РФ активно взаимодействовали в разных областях.
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