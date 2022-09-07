Предпосылки для создания военного альянса Москвы и Пекина отсутствуют. Об этом журналистам сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов.
По его словам, Запад постоянно заявляет о том, что Россия и КНР планируют объединиться. При этом он подчеркнул: ни Москва, ни Пекин не заинтересованы в формировании военного союза. Как пояснил посол, РФ довольна текущими отношениями между странами.
"Есть ощущение, что Запад пытается затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга", — отметил Денисов.
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