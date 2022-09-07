МИД: укрепление сотрудничества РФ и Китая — ответ на вызовы в новых условиях

Укрепление сотрудничества между РФ и Китаем следует рассматривать в качестве ответа на новые вызовы. Об этом заявил глава Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

В интервью РИА Новости он отметил, что Москва и Пекин улучшили отношения во всех сферах, в том числе в военно-политической и экономической.

"Это эффективный ответ на вызовы, с которыми сталкиваются наши страны", — подчеркнул дипломат.