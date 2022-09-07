Укрепление сотрудничества между РФ и Китаем следует рассматривать в качестве ответа на новые вызовы. Об этом заявил глава Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
В интервью РИА Новости он отметил, что Москва и Пекин улучшили отношения во всех сферах, в том числе в военно-политической и экономической.
"Это эффективный ответ на вызовы, с которыми сталкиваются наши страны", — подчеркнул дипломат.
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