Политолог Казаков: РФ не будет оккупировать Украину, та просто станет Россией

Россия не собирается оккупировать Украину, что бы ни говорили западные пропагандисты, отметил политолог Александр Казаков.

"Оккупированная Украина — ключевое слово "Украина", — подчеркнул эксперт.

Кремль не собирается вводить на территорию соседнего государства оккупационные войска и ставить собственных руководителей в регионах.

"Украина станет Россией, и это не оккупация", — заявил Казаков в прямом эфире телеканала НТВ.

Референдумы в освобождённых от националистов областях будут свободным волеизъявлением местных жителей, которые хотят присоединиться к РФ, как это было в Крыму, добавил он.

Ранее в Киеве пригрозили участникам референдума об объединении с Россией возбуждением уголовных дел и тюремными сроками.