Россия не собирается оккупировать Украину, что бы ни говорили западные пропагандисты, отметил политолог Александр Казаков.
"Оккупированная Украина — ключевое слово "Украина", — подчеркнул эксперт.
Кремль не собирается вводить на территорию соседнего государства оккупационные войска и ставить собственных руководителей в регионах.
"Украина станет Россией, и это не оккупация", — заявил Казаков в прямом эфире телеканала НТВ.
Референдумы в освобождённых от националистов областях будут свободным волеизъявлением местных жителей, которые хотят присоединиться к РФ, как это было в Крыму, добавил он.
Ранее в Киеве пригрозили участникам референдума об объединении с Россией возбуждением уголовных дел и тюремными сроками.
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