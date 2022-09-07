Специалисты "Росатома" готовы поддержать экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые остаются на Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор государственной компании Алексей Лихачёв.
В эфире канала "Россия 24" он отметил, что власти РФ постоянно контактируют с руководством МАГАТЭ, обсуждая проблемы, связанные с ЗАЭС.
"Мы готовы и обязаны оказать всяческую поддержку МАГАТЭ", — подчеркнул Лихачёв.
По его словам, это необходимо для того, чтобы защитить инфраструктуру Запорожской АЭС от ударов со стороны украинской армии.
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