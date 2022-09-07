Лихачёв: "Росатом" готов оказать поддержку экспертам МАГАТЭ, работающим на ЗАЭС

Специалисты "Росатома" готовы поддержать экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые остаются на Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор государственной компании Алексей Лихачёв.

В эфире канала "Россия 24" он отметил, что власти РФ постоянно контактируют с руководством МАГАТЭ, обсуждая проблемы, связанные с ЗАЭС.

"Мы готовы и обязаны оказать всяческую поддержку МАГАТЭ", — подчеркнул Лихачёв.

По его словам, это необходимо для того, чтобы защитить инфраструктуру Запорожской АЭС от ударов со стороны украинской армии.