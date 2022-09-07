Глава "Росатома": для РФ важно, что эксперты МАГАТЭ увидели факт обстрелов ЗАЭС

Для России важно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали факт нанесения ударов по Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв.

По его словам, специалисты МАГАТЭ, прибывшие в Запорожскую область, увидели последствия обстрелов ЗАЭС со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Это самое главное", — подчеркнул Лихачёв в эфире канала "Россия 24".