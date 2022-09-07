Премьер-министр Мьянмы: президент РФ Путин обеспечивает мировую стабильность

Российский лидер Владимир Путин обеспечивает стабильную ситуацию на международной арене. Такое мнение выразил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Во время Восточного экономического форума он отметил, что РФ сохраняет "первое место в мире" благодаря действиям Путина.

"Горжусь, что вы начали управлять государством", — подчеркнул Хлайн, добавив, что президент России содействует мировой стабильности.