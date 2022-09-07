США ждут помощи от финансовых компаний при введении потолка цен на нефть из РФ

Американские власти надеются на помощь со стороны финансовых организаций для установления потолка цен на поставки нефти из России. Об этом сообщил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо.

На встрече с руководителями фирм в Нью-Йорке он подчеркнул: Штаты хотят сделать так, чтобы у РФ было меньше средств, позволяющих осуществлять финансирование спецоперации по демилитаризации Украины.

"Доступ нефти из РФ на международные рынки можно разрешить лишь при сценарии, когда её будут продавать по стоимости, равной установленному потолку", — сказал чиновник.