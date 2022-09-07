Небензя: Россия допускает отказ от продления продуктовой сделки

Власти РФ могут не продлить продуктовую сделку по вывозу зерна с территории Украины, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, зерновая сделка не позволила обеспечить экспорт российских продуктов и удобрений. При этом он отметил, что договорённости были оформлены до ноября 2022 года.

"Учитывая отсутствие результатов, я ничего не исключаю, реализации российской части соглашения мы не видим", — сказал Небензя журналистам.