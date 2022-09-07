Власти РФ могут не продлить продуктовую сделку по вывозу зерна с территории Украины, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, зерновая сделка не позволила обеспечить экспорт российских продуктов и удобрений. При этом он отметил, что договорённости были оформлены до ноября 2022 года.
"Учитывая отсутствие результатов, я ничего не исключаю, реализации российской части соглашения мы не видим", — сказал Небензя журналистам.
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