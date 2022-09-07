Украину, как государство, ждёт хаос и превращение в придаток Запада. Такое мнение высказали турецкие журналисты в статье издания dikGAZETE.
Если киевский режим, который настойчиво стремится быть сателлитом Запада, не начнёт действовать в интересах украинского народа, то страна будет разрушена полностью, считают авторы публикации.
Украина попала в полную зависимость от стран Запада уже сейчас, благодаря миллиардным кредитам у Международного валютного фонда и Всемирного банка, пишет издание.
Для Киева единственный выход из сложившейся ситуации — сесть за стол переговоров с Москвой, заключили турецкие обозреватели.
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