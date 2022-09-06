Экс-советник ЦРУ Рикардс: Байдену нравятся высокие цены на энергоносители

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в своей статье для The Daily Reckoning заявил, что Байдену нравятся высокие цены на энергоносители.

Маленький, но довольно грязный секрет США раскрыл экс-советник ЦРУ Рикардс. Он заявил, что украинский конфликт и энергетический кризис играет на руку Белому дому.

Украина играет важную роль для мировой энергетики. В статье The Daily Reckoning отмечается, что хоть страна и не является крупным поставщиком энергии, но она является основным каналом доставки природного газа из РФ в Западную Европу. В результате украинского конфликта произошёл скачок цен на энергоносители. Рикардс отметил, что это очень выгодно США, поэтому они затягивают этот конфликт и энергетический кризис.

"Маленький грязный секрет политиков Белого дома заключается в том, что им нравятся высокие цены на энергоносители, потому что это помогает продвигать цели "Нового зеленого курса" (на самом деле "Нового зеленого мошенничества"), согласно которым ветровая и солнечная энергия заменяет нефть и газ. Чем дороже газ, тем более осуществимыми становятся альтернативы", — заявил экс-советник ЦРУ.