ВКС РФ и артиллерия наносят массированные удары по силам ВСУ под Херсоном

Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) и артиллерия наносят массированные удары по силам ВСУ под Херсоном.

Военный корреспондент Михаил Андроник сообщает, что истребители-бомбардировщики, ударные вертолёты и артиллерия наносят массированные удары по боевикам ВСУ, которые пытаются наступать на Херсон. По его словам, он давно уже не видел такую плотную работу авиации.

Военкор заявил, что удары наносились одним за другим, а артиллерия работала без перерывов. Андроник отметил, что украинские бойцы сильно выдохлись за неделю.

"Большая часть наступающих, как говорят здесь, уже "загорает в посадках", — пишет Андроник.