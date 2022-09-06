Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна надеется на увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) и нефти из Нигерии.
Польша осудила российскую спецоперацию на Украине, ввела против РФ санкции и досрочно разорвала соглашение на поставку голубого топлива из России. Теперь Варшава пытается найти других экспортёров энергоресурсов.
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