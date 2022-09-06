Польша хочет увеличить поставки нефти и газа из Нигерии

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна надеется на увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) и нефти из Нигерии.

Польша осудила российскую спецоперацию на Украине, ввела против РФ санкции и досрочно разорвала соглашение на поставку голубого топлива из России. Теперь Варшава пытается найти других экспортёров энергоресурсов.