Власти Запорожской области не подтвердили информацию о гибели коменданта города Артёма Бардина. Они сообщили, что врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего, который находится в тяжёлом состоянии.
Во вторник, 6 сентября злоумышленники взорвали автомобиль, в котором ехал Бардин. Комендант Бердянска была доставлен в больницу.
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