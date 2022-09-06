Комендант Бердянска не погиб: врачи продолжают бороться за его жизнь

Власти Запорожской области не подтвердили информацию о гибели коменданта города Артёма Бардина. Они сообщили, что врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего, который находится в тяжёлом состоянии.

Во вторник, 6 сентября злоумышленники взорвали автомобиль, в котором ехал Бардин. Комендант Бердянска была доставлен в больницу.