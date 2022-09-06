Bloomberg: Путин хочет показать культурное превосходство РФ над Западом

Президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России, чтобы одержать победу над западными лидерами в борьбе за превосходство в культурной сфере, сообщает Bloomberg.

В соответствии с новой концепцией Москва будет информировать мировое сообщество о подробностях истории и культуры РФ.

Авторы статьи считают, что так Путин хочет показать преимущество российских ценностей над либеральными, представленными на Западе.