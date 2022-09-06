Mirror: улыбки Путина и Шойгу на учениях "Восток-2022" — сигнал для Запада

Журналистка Mirror Ханна Левен заявила, что улыбки Путина и Шойгу на учениях "Восток-2022" это сигнал для Запада.

Владимир Путин прибыл на военные учения "Восток-2022". В Сети появились фотографии, как президент РФ улыбается главе оборонного ведомства РФ Сергею Шойгу. По словам Левен, Путин много шутил и смеялся. Приподнятое настроение главы РФ, по её мнению, можно расценивать как сигнал Западу.

Автор Mirror заявляет, что так Путин показывает миру, что Россия может успешно проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине и параллельно участвовать в масштабных учениях.

"Проводя учения "Восток-2022”, Путин, похоже, посылает сигнал о том, что российские военные способны вести дела в обычном режиме, несмотря на ситуацию на Украине", — пишет Левен.