Премьер Польши пренебрежительно отозвался о президенте Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в оскорбительном тоне отозвался о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Впрочем, и белорусский лидер явно невысокого мнения о лидерах соседнего государства.

Моравецкий расхваливал забор, который был построен на границе с Белоруссией. По его словам, этот забор защищает Евросоюз от провокаций.

"Это лучшее доказательство нашей эффективности… Около восьми-девяти месяцев назад эта граница была почти полностью незащищённой от провокационных действий Лукашенко и его хозяина Путина", — сказал он, добавив, что "мы предотвратили попытку первой атаки на границе Евросоюза".

По его словам, построенный забор позволил польской границе стать "одной из наиболее защищённых границ Европейского союза и случаи незаконного пересечения очень редки".

А вот Александр Лукашенко о польском заборе явно не слишком-то высокого мнения. Несколькими днями ранее президент Белоруссии выразил недоумение относительно инициативы польских властей. И предположил, что президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий "подвинулись мозгами".

"Построили эту стену — сейчас увидели, что никакой защиты от мигрантов стена не даёт. Мигрантам для того, чтобы преодолеть стену, надо три минуты. Три минуты. Зачем деньги вложили? Правильно вы говорили: пилили, что-то в карман складывали и за какие-то деньги строили стену. Пустая затея", — заявил президент Белоруссии.