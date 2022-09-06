Постпред РФ Ульянов: Москва ожидает от МАГАТЭ конкретики по ситуации на ЗАЭС

Россия надеется, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси детально объяснит, что он подразумевает под своим предложением о создании защитной зоны на территории Запорожской АЭС для того, чтобы российская сторона тоже могла скорректировать свои действия. Об этом сказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат напомнил, что Гросси предложил создать "зону безопасности" на Запорожской АЭС, не уточнив, что под этим подразумевается.

"Однако Гросси не конкретизировал эту идею, сказал только, что готов к консультациям по этому поводу. Надо полагать, что свой подход он конкретизирует, и дальше станет ясно, как действовать, в том числе и нам", — сказал Ульянов в разговоре с РИА Новости.

6 сентября был обнародован доклад Гросси, большая часть которого — это отчёт о визите миссии организации на Запорожскую АЭС. В документе содержится призыв о прекращении обстрелов станции с целью сохранения её физической целостности.