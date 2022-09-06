OilPrice: попытка США "дефинансировать" Россию провалилась

Аналитик OilPrice Ирина Слав заявила, что попытка США "дефинансировать" Россию провалилась.

США и их партнёры решили добиться ограничения цен на российскую нефть. Лидерам стран G7 очень понравилась эта идея, и они пообещали Вашингтону найти способ её реализовать. Таким образом, США и ЕС хотят "обрушить российскую экономику", раз санкции не сработали. Однако, по мнению Слав, это попытка не увенчается успехом.

"Ограничение цен на нефть из России не сработает", — уверена Слав.

Автор OilPrice отметила, что Штаты и их союзники решили шантажировать Россию, угрожая тем, что если страна не согласится с ограничениями, то тогда они откажут РФ в страховании нефтяных танкеров. На данный момент 90% страхового рынка находится в руках Запада, и США это прекрасно понимают. Однако Москва, вопреки ожиданиям G7, отказалась играть по их правилам. Более того, в РФ заявили, что те страны, которые поддержат эти ограничения, автоматически перестают быть партнёрами России в нефтяной сфере.

"Проблема заключается в том, что РФ, вопреки ожиданиям стран G7, не отнеслась к попытке Запада её "дефинансировать” с покорством. Москва дважды на прошлой неделе заявила, что не будет продавать свою нефть странам, поддержавшим введение ценового предела", — сообщает Слав.

Сторонники ограничений заявляют, что у Москвы в итоге не будет другого варианта, кроме как соблюдать правила Запада. Однако Слав отмечает, что на деле G7 не удалось заручиться поддержкой крупных игроков: Индии и Китая. Более того, "антироссийская коалиция" сама по себе не является крупным импортёром. Два её члена — Штаты и Британия — уже давно не закупают нефть в РФ, и это не сильно сказалось на доходах Москвы, подытожила Слав.