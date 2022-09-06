США планируют провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в среду, 7 сентября, сообщили в Пентагоне.
По словам представителя американского оборонного ведомства Патрика Райдера, пуск ракеты пришлось несколько раз переносить из-за напряжённости в отношениях с Россией и Китаем.
Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, которая есть у США. Её создание началось в 1970 году, а прекратилось в 1978 году. Американцы регулярно модернизируют эту ракету, чтобы она соответствовала современным требованиям.
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