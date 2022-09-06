Ветеран молдавской политики: давно надо было отдать Приднестровье Украине

В Молдавии уже пару дней активно обсуждаются "размышления" депутата от президентской партии Василе Шоймару по поводу существования страны, как суверенного государства. И, заодно, его же "идея" бартера территорий с Украиной.

73-летний политик, который в прошлом успел побыть депутатом Верховного совета Молдавской ССР и был одним из подписантов Декларации независимости Республики Молдовы (кстати, это именно он "слил" информацию, что сей документ был составлен в Бухаресте), заявил, что в августе 91-го года "был упущен шанс на вхождение Молдавии в состав Румынии".

В интервью порталу Jurnal. md Шоймару сказал:

"Если бы через пару часов после провозглашения независимости было объявлено о великом объединении (с Румынией — прим. ред), были бы решены многие проблемы".

Более того, по словам политика-ветерана, тогда же надо было решать и территориальный вопрос:

отдать Приднестровье Украине, а взамен взять "Бессарабию и Буковину вплоть до Черновцов", то есть, юг Одесской области и всю Черновицкую.

Теперь же, горестно посетовал Шоймару, у Молдавии нет шансов войти в состав Румынии, ибо "не дотягивает":

"Это государство должно достичь определенного уровня, чтобы заслужить возвращение домой, в Великую Румынию".