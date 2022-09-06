Жители украинского Николаева начали получать хлеб по карточкам

Координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко заявила, что в Николаеве введена карточная система для получения бесплатного хлеба.

Она отметила, что Организация Объединённых Наций оплатила выпечку хлеба для жителей Николаевской области Украины. Выдачу хлеба по карточкам решено было ввести из-за того, что хлебобулочных изделий часто не хватает всем нуждающимся, сообщила Горбенко.