Координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко заявила, что в Николаеве введена карточная система для получения бесплатного хлеба.
Она отметила, что Организация Объединённых Наций оплатила выпечку хлеба для жителей Николаевской области Украины. Выдачу хлеба по карточкам решено было ввести из-за того, что хлебобулочных изделий часто не хватает всем нуждающимся, сообщила Горбенко.
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