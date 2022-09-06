Принц Чарльз готовится подать в суд на актрису Меган Маркл

Актриса Меган Маркл заявила, что её супруг, принц Гарри отказывается общаться со своим отцом — принцем Чарльзом. Когда об этом написали СМИ, то Гарри не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

При этом Чарльза расстроили слова Маркл, и он решил привлечь актрису к ответственности. Он обратился к юристам, чтобы они составили соответствующий иск в суд.