Актриса Меган Маркл заявила, что её супруг, принц Гарри отказывается общаться со своим отцом — принцем Чарльзом. Когда об этом написали СМИ, то Гарри не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
При этом Чарльза расстроили слова Маркл, и он решил привлечь актрису к ответственности. Он обратился к юристам, чтобы они составили соответствующий иск в суд.
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