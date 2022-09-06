Украинское издание вспомнило о российском "курьёзе" Лиз Трасс

В новом материале, вышедшем на Украине, читателям напомнили о нелепой ошибке, допущенной новым британским премьером Лиз Трасс в её высказывании о России.

В украинской газете "Европейская правда" речь идёт об инциденте, который произошёл с Трасс во время её февральского визита в Москву. Во время переговоров тогда ещё британский министр иностранных дел заявила, что не согласна с суверенитетом России над её территориями — Ростовской и Воронежской областями, так как ей показалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров говорит об украинских землях.

Авторы статьи охарактеризовали ошибку Трасс как "курьёз". Они упомянули и другие недостатки, которыми славится нынешний премьер-министр, помимо неважного знания географии: слабые ораторские навыки, излишнюю прямолинейность, часто граничащую с неуважением и грубостью.

"На министерских встречах Трасс часто говорила, не слыша, как ей задают вопрос или как ее перебивают. И это упрямство и бескомпромиссность уже не раз проявлялась и в отношениях с союзниками", — сказано в материале.