В новом материале, вышедшем на Украине, читателям напомнили о нелепой ошибке, допущенной новым британским премьером Лиз Трасс в её высказывании о России.
В украинской газете "Европейская правда" речь идёт об инциденте, который произошёл с Трасс во время её февральского визита в Москву. Во время переговоров тогда ещё британский министр иностранных дел заявила, что не согласна с суверенитетом России над её территориями — Ростовской и Воронежской областями, так как ей показалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров говорит об украинских землях.
Авторы статьи охарактеризовали ошибку Трасс как "курьёз". Они упомянули и другие недостатки, которыми славится нынешний премьер-министр, помимо неважного знания географии: слабые ораторские навыки, излишнюю прямолинейность, часто граничащую с неуважением и грубостью.
"На министерских встречах Трасс часто говорила, не слыша, как ей задают вопрос или как ее перебивают. И это упрямство и бескомпромиссность уже не раз проявлялась и в отношениях с союзниками", — сказано в материале.
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