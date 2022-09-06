Daily Express: Путин поставил Запад на колени — Европа умоляет отменить санкции

Британский журналист Daily Express Джейкоб Пол заявил, что Путин поставил Запад на колени, а Европа теперь умоляет отменить санкции.

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине ряд европейских стран ввели антироссийские санкции, которые должны были ослабить российскую экономику. Однако спустя несколько месяцев для всех стало очевидно, что санкции работают совсем в противоположную сторону и ослабляют саму Европу. На Западе происходит энергетический кризис, резкий рост цен на свет, газ и топливо.

Пол пишет, что некоторые европейские политики, столкнувшись с трудностями в энергетической сфере, начали требовать отмены санкций.

"”На колени!”. Путин радостно потирает руки, когда ЕС умоляет отменить санкции", — заявляет Джейкоб Пол.

Журналист Daily Express напомнил, что лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини призвал ЕС отменить энергетические санкции, наложенные на Москву. По его словам, именно введённые Европой санкции привели к ошеломительному росту цен за электричество. Сальвини отметил, что Италия, которая сильно зависит от российских энергоносителей, получила колоссальный ущерб от антироссийских санкций.

Около 40% всех энергоносителей Евросоюз получает из России. Введя санкции, Запад хотел нанести экономический удар по Москве, отказавшись от импорта угля и российской нефти. Пол отмечает, что доходы РФ на фоне роста цен на энергию значительно увеличились. В итоге российский президент Владимир Путин фактически поставил зависящий от топлива из РФ Запад на колени, уверен журналист.

"Те, кто подвергся санкциям, являются победителями, а те, кто их вводит, стоят на коленях", — заявил Сальвини.