Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Козюлин: закупка Россией боеприпасов у КНДР — хороший вариант
Депутат Госдумы Нилов предложил ввести в РФ бессрочную ипотеку с нулевой ставкой
Пентагон признал борьбу с господством России в воздухе на Украине 
Кнутов: Киев атакует на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи"
Российские комплексы РЭБ мешают Украине использовать западную технику
Подоляка: наступление ВСУ под Балаклеей идёт по "херсонскому сценарию"
США запустят баллистическую ракету Minuteman III 7 сентября
Ветеран молдавской политики: давно надо было отдать Приднестровье Украине
Жители украинского Николаева начали получать хлеб по карточкам

Daily Express: Путин поставил Запад на колени — Европа умоляет отменить санкции

Мир

Британский журналист Daily Express Джейкоб Пол заявил, что Путин поставил Запад на колени, а Европа теперь умоляет отменить санкции.

Daily Express: Путин поставил Запад на колени — Европа умоляет отменить санкции

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине ряд европейских стран ввели антироссийские санкции, которые должны были ослабить российскую экономику. Однако спустя несколько месяцев для всех стало очевидно, что санкции работают совсем в противоположную сторону и ослабляют саму Европу. На Западе происходит энергетический кризис, резкий рост цен на свет, газ и топливо.

Пол пишет, что некоторые европейские политики, столкнувшись с трудностями в энергетической сфере, начали требовать отмены санкций.

"”На колени!”. Путин радостно потирает руки, когда ЕС умоляет отменить санкции", — заявляет Джейкоб Пол.

Журналист Daily Express напомнил, что лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини призвал ЕС отменить энергетические санкции, наложенные на Москву. По его словам, именно введённые Европой санкции привели к ошеломительному росту цен за электричество. Сальвини отметил, что Италия, которая сильно зависит от российских энергоносителей, получила колоссальный ущерб от антироссийских санкций.

Около 40% всех энергоносителей Евросоюз получает из России. Введя санкции, Запад хотел нанести экономический удар по Москве, отказавшись от импорта угля и российской нефти. Пол отмечает, что доходы РФ на фоне роста цен на энергию значительно увеличились. В итоге российский президент Владимир Путин фактически поставил зависящий от топлива из РФ Запад на колени, уверен журналист.

"Те, кто подвергся санкциям, являются победителями, а те, кто их вводит, стоят на коленях", — заявил Сальвини.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей

Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.

Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей
Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат
Силовые структуры
Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат
Силовые структуры
Девушка боевика ВСУ рассказала о больших потерях и пропавших трупах
Силовые структуры
Поддубный: в Виннице ВС РФ могли уничтожить бойцов ВСУ, ехавших из США и Канады
Сергей Лебедев Если Россия хочет продолжать жить, она должна беречь свои исторические памятники Сергей Лебедев Ольга Лебедева Гудков хотел хайпа и останется с ним наедине Ольга Лебедева Любовь Степушова Дело не в России: в Праге обругали и прогнали с митинга премьера Фиалу Любовь Степушова
Силовые структуры
АР: разведка США "уличила" РФ в планах закупки оружия у КНДР — Ирана не хватило
Мир. Новости мира
The Daily Reckoning: пророчество Марин Ле Пен насчёт РФ начало сбываться
ВСУ оказались в тактической ловушке и попали под огонь ВКС РФ в Высокополье
Силовые структуры
ВСУ оказались в тактической ловушке и попали под огонь ВКС РФ в Высокополье
Последние материалы
Сломать “херсонские” планы Зеленского поможет наступление армии России
Принц Чарльз готовится подать в суд на актрису Меган Маркл
Бербок о проблемах в энергетике: “Слон, стоящий в комнате”
Украинское издание вспомнило о российском "курьёзе" Лиз Трасс
WarGonzo: бойцы ВС РФ отбили атаку ВСУ на Балаклею
Daily Express: Путин поставил Запад на колени — Европа умоляет отменить санкции
Генерал США: армия страны атакует Китай в случае "агрессии" против Тайваня
США и Британия продолжат вместе поддерживать Украину, заявил Байден
Sohu: НАТО попался на хитрость ВМФ России в Средиземноморье
На Украине окончательно запретили "Партию Шария"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников