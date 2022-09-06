США и Британия продолжат вместе поддерживать Украину, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что США и Великобритания продолжат действовать совместно на международной арене, в частности, поддерживать Украину и противостоять России.

Американский лидер назвал Британию и США союзниками, которые сохраняют "единый подход" по отношению к украинскому кризису: поддерживают народ Украины и пытаются привлечь Россию к ответственности за спецоперацию.