Президент США Джо Байден заявил, что США и Великобритания продолжат действовать совместно на международной арене, в частности, поддерживать Украину и противостоять России.
Американский лидер назвал Британию и США союзниками, которые сохраняют "единый подход" по отношению к украинскому кризису: поддерживают народ Украины и пытаются привлечь Россию к ответственности за спецоперацию.
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