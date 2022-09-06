Украинский Верховный суд поддержал решение нижестоящей инстанции о запрете "Партии Шария". Таким образом, поданная украинским журналистом и видеоблогером Анатолием Шарием апелляция была отклонена.
В середине мая президент Украины Владимир Зеленский зачистил политическое поле страны от оппозиционных партий. Всего были запрещены 16 политических организаций, в том числе "Оппозиционный блок", "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Партия Шария".
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