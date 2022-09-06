Офиса президента Украины причастен к грабежу гумпомощи в Запорожье

Киев объявил подконтрольную Украине часть Запорожской области прифронтовой зоной. Международные организации доставляют туда гумпомощь, которую местные чиновники разворовывают и перепродают в Запорожье через супермаркеты "АТБ" и "Сiльпо", сообщает EADaily.

О грабеже гуманитарной помощи рассказал народный депутат Евгений Шевченко, которого в прошлом году изгнали из фракции "Слуга народа" за то, что он встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. По словам Шевченко, который является уроженцем Запорожской области, местные чиновники украли 22 морских контейнеров, 389 вагонов и 220 фур с гумпомощью.

Политик объяснил, что к преступлению причастны военный губернатор Запорожской области Александр Старух, его заместитель Злата Некрасова, спикер горсовета Запорожья Анатолий Куртев и депутат Запорожского облсовета Виктор Щербина. Однако эти чиновники лишь исполняют поручения, которые идут из Киева. На самом деле за грабежом гуманитарки стоят глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель и куратор Запорожья Кирилл Тимошенко, а также глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) уже известно о грабеже гумпомощи, и его специалисты начали расследование. НАБУ — американское бюро, которое неподконтрольно Киеву. Шевченко выразил надежду, что скандал приведет к отставкам высокопоставленных украинских чиновников.