По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, демилитаризация Запорожской АЭС может закончиться тем, что станция окажется в руках украинских военных.
Для того, чтобы сохранить целостность ЗАЭС, требуется создать в районе её нахождения не "зону безопасности", а ввести режим тишины, и озвучить жёсткие санкции за нанесение ударов по этому объекту.
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