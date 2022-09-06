Рогов: демилитаризация Запорожской АЭС приведёт к её захвату Киевом

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, демилитаризация Запорожской АЭС может закончиться тем, что станция окажется в руках украинских военных.

Для того, чтобы сохранить целостность ЗАЭС, требуется создать в районе её нахождения не "зону безопасности", а ввести режим тишины, и озвучить жёсткие санкции за нанесение ударов по этому объекту.