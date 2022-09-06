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Митрахович: безопасно остановить ЗАЭС сейчас не получится

Мир

Официальный визит группы инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС окончен. Наблюдатели от этой международной организации там оставлены. Но результатов миссии пока что-то не видно — Киев как обстреливал территорию станции, так и продолжает провоцировать катастрофу.

Митрахович: безопасно остановить ЗАЭС сейчас не получится

Его (Киева) желание понятно: устроить ядерную утечку и обвинить Россию. Тем более, что власти Незалежной этого и не скрывают. Во всяком случае, ГУР уже начал подготовку к крупной провокации (Pravda.Ru об этом рассказывала здесь).

На что рассчитывают на Украине? На то, что Запад их в любом случае поддержит. Но, по мнению эксперта "Фонда национальной энергетической безопасности" РФ Станислава Митраховича, европейским политикам радиоактивное облако может очень не понравиться.

"Если вдруг радиационное заражение дойдет до Европы, то там могут вспомнить, что обстреливала АЭС Украина, поскольку России, под контролем которой станция находится, это вообще не нужно", — сказал он изданию Украина. ру.

По мнению Митраховича, самый правильный с точки зрения безопасности вариант сейчас — вообще ЗАЭС остановить. Но сделать это немедленно невозможно технически:

"… после того, как мы ее остановим, нужно будет электричество для охлаждения. А взять его негде. Надо строить линии передач, а ВСУ их обстреливают. Дизельные станции ставить переносные — их тоже обстреливают".

По словам эксперта по энергобезопасности, сейчас спецы решают, какие электростанции можно разместить в укрытиях. Как только решат — ЗАЭС можно будет останавливать.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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