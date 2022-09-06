Миссия МАГАТЭ подвела итоги своего осмотра Запорожской АЭС после своего визита на станцию. По результатам работы делегации был создан доклад, в котором содержится призыв прекратить обстрелы станции ради сохранения её "физической целостности".
Члены организации подчеркнули, что в результатов нанесения ударов по ЗАЭС может быть повреждено важное оборудование, что, в свою очередь, может повлечь за собой неконтролируемый выброс радиоактивных веществ. В результате продолжения боевых действий в районе станции может произойти "ядерный инцидент", предупредили представители МАГАТЭ.
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