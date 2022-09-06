Депутат Рады: Украина не успеет накопить нужный объём газа к зиме

Украинский депутат Алексей Кучеренко заявил, что Украина не успеет накопить необходимый для прохождения зимнего периода объём газа: не хватает 6,7 миллиардов кубометров.

"Газа в хранилищах — 13,34 миллиарда кубов. Угля на складах — 1,9 миллиона тонн. Плановые задания по газу — 19 миллиардов кубов — вообще никак", — сообщил парламентарий.

По его словам, до конца года Украине не удастся импортировать 6,7 миллиардов кубометров голубого топлива, поскольку цены на топливо сильно выросли. Кучеренко назвал их "космическими". Что касается угля, то страна сможет найти ещё 700 тысяч тонн до необходимых 2,6 миллионов, отметил депутат.

Он добавил, что если Россия отключит Запорожскую атомную электростанцию от украинских сетей, то Украина не сможет экспортировать электричество в страны Евросоюза и сама будет испытывать дефицит энергии.