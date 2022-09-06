Бердянск потряс новый взрыв. Теперь ЧП случилось в районе Слободка. На месте происшествия уже работают пожарные. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Чиновник добавил, что в данный момент власти города занимаются выяснением обстоятельств, ставших причиной нового взрыва.
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