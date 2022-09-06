Востоковед Курбанов: Россия договорится с Турцией по поводу Украины

Политолог Маис Курбанов заявил, что Москва и Анкара преодолеют разногласия по поводу решения конфликта на Украине. По мнению эксперта, турецкие власти считают, что для них самым надёжным союзником является Россия.

"Экономически и политически Турция претерпевает трудности. Помощь Анкаре оказывает РФ как соседнее государство", — сказал специалист, слова которого передаёт ФАН.

При этом известно, что официально Турция не признала Крым частью нашей страны. Однако, по словам Курбанова, политические элиты республики постоянно говорят, что "полуостров — российская земля".

Также собеседник издания отметил, что Анкара пытается заставить Киев продолжить переговоры с Москвой. Как подчеркнул политолог, турецкие чиновники воспринимают её как "единственную силу", которая способна бороться с Вашингтоном и Евросоюзом.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не согласна с позицией Анкары по Украине.