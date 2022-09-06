Политолог Маис Курбанов заявил, что Москва и Анкара преодолеют разногласия по поводу решения конфликта на Украине. По мнению эксперта, турецкие власти считают, что для них самым надёжным союзником является Россия.
"Экономически и политически Турция претерпевает трудности. Помощь Анкаре оказывает РФ как соседнее государство", — сказал специалист, слова которого передаёт ФАН.
При этом известно, что официально Турция не признала Крым частью нашей страны. Однако, по словам Курбанова, политические элиты республики постоянно говорят, что "полуостров — российская земля".
Также собеседник издания отметил, что Анкара пытается заставить Киев продолжить переговоры с Москвой. Как подчеркнул политолог, турецкие чиновники воспринимают её как "единственную силу", которая способна бороться с Вашингтоном и Евросоюзом.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не согласна с позицией Анкары по Украине.
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