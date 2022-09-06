По инициативе профсоюзов Индонезии на улицы городов страны вышли тысячи протестующих рабочих. Их основным требованием является отмена постановления правительства, сообщившего о намерении поднять цены на те виды топлива, на которые государство выделяет субсидии.
Информация об этом появилась на новостном индонезийском ресурсе Tempo.
Ранее в правительстве страны сообщили, что цены на дешёвый бензин, пользующийся наибольшим спросом, будут подняты на 30%. В качестве причины называется перерасход бюджетных средств, направленных на топливные субсидии в текущем году.
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