Станкевич об отказе США признать РФ страной-террористом: не хотят атаковать КНР

Политолог Сергей Станкевич объяснил, почему американский лидер Джо Байден не способен объявить РФ государством, которое поддерживает терроризм. В этом случае Вашингтон столкнётся с серьёзными последствиями, отметил эксперт.

Как напомнил специалист, если США признают Россию спонсирующей терроризм страной, им придётся вводить ограничительные меры не только против Москвы, но и в отношении её партнёров.

"Нужно атаковать сразу Иран, Китай и Индию. Я уже не говорю о союзнике США — Турции, члене НАТО", — сказал политолог, слова которого приводит Телеканал "360".

Вместе с этим собеседник издания связал отказ Байдена называть РФ государством, которое финансирует радикалов, с пониманием "границ возможного".

Ранее президент Байден сказал, что не станет присваивать России этот статус.