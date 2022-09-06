Политолог Сергей Станкевич объяснил, почему американский лидер Джо Байден не способен объявить РФ государством, которое поддерживает терроризм. В этом случае Вашингтон столкнётся с серьёзными последствиями, отметил эксперт.
Как напомнил специалист, если США признают Россию спонсирующей терроризм страной, им придётся вводить ограничительные меры не только против Москвы, но и в отношении её партнёров.
"Нужно атаковать сразу Иран, Китай и Индию. Я уже не говорю о союзнике США — Турции, члене НАТО", — сказал политолог, слова которого приводит Телеканал "360".
Вместе с этим собеседник издания связал отказ Байдена называть РФ государством, которое финансирует радикалов, с пониманием "границ возможного".
Ранее президент Байден сказал, что не станет присваивать России этот статус.
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