Экс-разведчик Матвейчук: Россия не нуждается в закупках боеприпасов у КНДР

Новость о закупке Россией боеприпасов у Северной Кореи вызвала резонанс в СМИ. Полковник, бывший разведчик и военный эксперт Анатолий Матвийчук считает данную информацию полной глупостью.

ВС России каждый день применяют такое количество боеприпасов, какое Соединённые Штаты тратили за месяц в Ираке. Помимо этого, устаревшее оружие КНДР может нанести больше вреда, чем пользы, считает эксперт.

"Закупка Россией вооружений у Северной Кореи — это полнейшая глупость. Тем более что на складах, которые находятся за Уралом, куда в своё время свозили всё вооружение и снаряды группы советских войск в Германии, имеется такое количество боеприпасов, что я даже не возьмусь сказать, на сколько лет непрерывного ведения боя нам их хватит. В то же время Вооруженные силы РФ выпускают в день по 60 тысяч снарядов ежедневно. Американцы в Ираке за месяц такое количество выпускали, а мы — за сутки. Так что ни о каком снарядном голоде и речи быть не может, — рассказал Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

По мнению Матвийчука, издание The New York Times, которое опубликовало статью с данной информацией, отстаивает интересы военно-промышленного комплекса США и является маркетинговым ходом. Американцы же пытаются указать на нехватку вооружения у России, но сроки и размеры "поставок" журналисты не озвучивают.