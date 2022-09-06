Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии укреплять экономические отношения с Китаем, взяв за основу опыт взаимодействия с Россией, в том числе и негативный.
"Мне важно, чтобы мы в стратегии в отношениях с Китаем учитывали то, что мы вынесли из нашей зависимости от России", - заявила Бербок, выступая на конференции глав представительств Германии за рубежом 6 сентября.
Бербок напомнила, что в плане развития отношений с Китаем обязательно нужно принимать во внимание риски, которые могут возникнуть в долгосрочной перспективе.
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