Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, попадание мазута в водоканал Запорожской АЭС не привели ни к каким негативным последствиям для станции. Об этом пишет ТАСС.
Чиновник добавил, что утечку мазута уже удалось ликвидировать.
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