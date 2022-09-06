Рогов: на работе Запорожской АЭС утечка мазута в водоканал не отразилась

Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, попадание мазута в водоканал Запорожской АЭС не привели ни к каким негативным последствиям для станции. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник добавил, что утечку мазута уже удалось ликвидировать.