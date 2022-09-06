Daily Mail: "Украинский дед из берданки сбил российский Су-34"

Британский таблоид Daily Mail побил все рекорды западной пропаганды, превозносящей "ум и сообразительность" "захiстников Украины".

При прочтении материала, посвящённого "подвигу" простого украинского пенсионера Валерия Фёдоровича, не растерявшегося, когда над его домом пролетал российский Су-34, и сбивший его метким выстрелом из своей берданки, возникает одно желание — вызвать психиатров.

Останавливает одно: неясно, по какому адресу направить докторов — то ли в Лондон, к журналистам, то ли на Банковую, в Киев.

"Украинский пенсионер сбил российский самолет Су-34 (летевший на высоте более километра) из винтовки, отправив его по спирали на землю, сообщило правительственное агентство, — пишет Daily Mail. — По данным Государственной пограничной службы Украины, Валерий Федорович открыл огонь, когда вражеский самолет пролетел над Черновцом".

Издание сообщает также, что героический пенсионер "собрал обломки взорвавшегося самолета и хранит их в своем гараже". А также о том, что за "сбитый" Су-34 его наградили медалью.

украинский пенсионер Валерий Иванович, © Daily Mail