Рогов: в центре Бердянска прозвучал взрыв

Согласно сообщению члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, Бердянск потряс взрыв, произошедший в центре города.

Чиновник добавил, что сейчас власти заняты выяснением обстоятельств произошедшего.

"В Бердянске громко. В центральной части города прозвучал взрыв. Обстоятельства произошедшего уточняются", — написал Рогов в своём Telegram-канале.