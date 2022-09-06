Согласно сообщению члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, Бердянск потряс взрыв, произошедший в центре города.
Чиновник добавил, что сейчас власти заняты выяснением обстоятельств произошедшего.
"В Бердянске громко. В центральной части города прозвучал взрыв. Обстоятельства произошедшего уточняются", — написал Рогов в своём Telegram-канале.
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