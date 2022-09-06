Сенатор Климов: посредники ничего не сделают с газовым кризисом в ЕС

Посредники не в состоянии справиться с газовым кризисом, который набирает обороты по причине русофобских настроений Европы. Такое мнение высказал сенатор РФ Андрей Климов на встрече с представителями российских и турецких СМИ в посольстве РФ в Анкаре.

Климов подчеркнул, что кризис возник исключительно благодаря действиям ЕС и его антироссийской политике, тогда как сама Россия тут совершенно не при чём.

"Кто создал кризис? Нужен ли здесь посредник? Надо достать деньги, заплатить и пользоваться топливом. Во время пандемии цена газа была в 2020 году порядка 100 долларов за 1 000 кубов, сейчас 2 500 долларов. Но давно построен "Северный поток - 2", в нем находится газ, которым можно пользоваться уже сегодня. Если они не хотят принять этот газ, как мы можем решить проблему? С нашей стороны никакого кризиса нет. Я не понимаю, что могут тут сделать посредники", - сказал Климов.