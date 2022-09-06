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Бербок: Германии "никогда не доставался дешёвый российский газ"

Мир

По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, Германии "никогда не доставался дёшево" российский газ, энергоресурсы из РФ порой приходилось оплачивать, ослабляя тем самым свою собственную национальную безопасность.

Бербок: Германии "никогда не доставался дешёвый российский газ"

Бербок сказала, что цена на газ, который Германия закупала в РФ, лишь была выгодной. Однако слепая зависимость от российского газа стоила ФРГ национальной безопасности, заметила глава немецкого МИД.

"Важно признать с точки зрения того, что ждет нас в будущем, что в действительности мы никогда не получали дешевый газ из России. Рыночная цена могла быть в некоторые моменты выгодной, но она привела к слепой зависимости или обмену инфраструктурами, который являлся фактически риском для безопасности. Мы оплатили каждый кубометр российского газа вдвойне и втройне за счет нашей национальной безопасности", - сказала Бербок, выступая на мероприятии в МИД Германии.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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