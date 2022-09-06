Политолог Солонников о перспективах Лиз Трасс на новом посту: протянет 1,5 года

Политолог Дмитрий Солонников объяснил, сколько времени отведено Лиз Трасс на посту премьера Великобритании, если ситуация стремительно "сползает к хаосу".

Солонников считает, что британское правительство может чувствовать себя уверенно до тех пор "пока холодильник не победит телевизор".

Ранее Трасс пообещала уменьшить налоги и цены на электроэнергию в Великобритании.

Политолог уверен, что Лиз Трасс не намерена менять экономическую ситуацию. Новый лидер Великобритании, по мнению эксперта, будет строить свою политическую повестку на основе призывов сплотиться против "российской угрозы".

"Новые парламентские выборы в Великобритании состоятся в 2024 году, и у нее есть все шансы протянуть целых 1,5 года. Если же народу станет совсем уж нечем платить за еду и коммунальные услуги, то, возможно, будут назначены перевыборы в законодательный орган, который впоследствии сформирует новое правительство", — цитирует слова Солонникова Общественная Служба Новостей.

Политолог убеждён, что спасти британскую экономику ничего уже не сможет.