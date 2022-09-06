Политолог Бойков: Латвия настроена воевать с Россией уже тридцать лет

О войне с Россией уже десятилетиями говорит вся Прибалтика, но местные жители относятся к риторике властей скептически. Так политический обозреватель, историк, журналист Семён Бойков прокомментировал Pravda.Ru инициативу правительства Латвии вернуть в стране призыв на военную службу.

"Они настроены воевать с Россией уже тридцать лет", — напомнил эксперт.

Он отметил, что недавно эстонские власти говорили о приготовлениях к некой партизанской войне против России. По мнению историка, подобной инициативой правительство в Риге пытается показать, что заботится о защите населения Латвии.

"Я уверен, что большая часть жителей страны к этому отнесётся очень скептически", — считает Бойков.

Практически сразу после распада СССР в Прибалтике заговорили о российской агрессии, и сейчас она является одним из столпов как внешней, так и внутренней политики балтийских республик.

"Это вообще часть их образа жизни — постоянная подготовка к конфликту, ожидание агрессии со стороны России", — резюмировал журналист.

Ранее власти Латвии заявили, что собираются восстановить военный призыв, отменённый с 2007 года.