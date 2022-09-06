Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
МО РФ: ВС России в районе Артемовска уничтожили порядка 250 националистов ВСУ
Welt*: Германия отказывается поставлять Украине танки Leopard 2
Лавровский: санкции Запада не повлияют на способность РФ добывать нефть и газ
Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат
Лавров о премьерстве Трасс: не сможет укрепить позиции страны
Офис Борреля "спрятал" стенограмму его слов о "фашистской" России
Полиция Краснодара проверит женщину, которая ходила по улице с голой грудью
"Военный осведомитель": погиб австралийский боевик "Карпатской сечи"* Дэнэхэй
Москалькова: освобождён один из удерживаемых на Украине моряков из РФ

Политолог Бойков: Латвия настроена воевать с Россией уже тридцать лет

Мир

О войне с Россией уже десятилетиями говорит вся Прибалтика, но местные жители относятся к риторике властей скептически. Так политический обозреватель, историк, журналист Семён Бойков прокомментировал Pravda.Ru инициативу правительства Латвии вернуть в стране призыв на военную службу.

Политолог Бойков: Латвия настроена воевать с Россией уже тридцать лет

"Они настроены воевать с Россией уже тридцать лет", — напомнил эксперт.

Он отметил, что недавно эстонские власти говорили о приготовлениях к некой партизанской войне против России. По мнению историка, подобной инициативой правительство в Риге пытается показать, что заботится о защите населения Латвии.

"Я уверен, что большая часть жителей страны к этому отнесётся очень скептически", — считает Бойков.

Практически сразу после распада СССР в Прибалтике заговорили о российской агрессии, и сейчас она является одним из столпов как внешней, так и внутренней политики балтийских республик.

"Это вообще часть их образа жизни — постоянная подготовка к конфликту, ожидание агрессии со стороны России", — резюмировал журналист.

Ранее власти Латвии заявили, что собираются восстановить военный призыв, отменённый с 2007 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей

Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.

Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей
Девушка боевика ВСУ рассказала о больших потерях и пропавших трупах
Силовые структуры
Девушка боевика ВСУ рассказала о больших потерях и пропавших трупах
Силовые структуры
Поддубный: в Виннице ВС РФ могли уничтожить бойцов ВСУ, ехавших из США и Канады
Мир. Новости мира
The Daily Reckoning: пророчество Марин Ле Пен насчёт РФ начало сбываться
Сергей Лебедев Беспредел на российских дорогах: будет ли свет в конце туннеля Сергей Лебедев Ольга Лебедева Гудков хотел хайпа и останется с ним наедине Ольга Лебедева Любовь Степушова Дело не в России: в Праге обругали и прогнали с митинга премьера Фиалу Любовь Степушова
Силовые структуры
АР: разведка США "уличила" РФ в планах закупки оружия у КНДР — Ирана не хватило
Силовые структуры
ВСУ оказались в тактической ловушке и попали под огонь ВКС РФ в Высокополье
Кнутов: удар по базам в Польше с оружием для ВСУ погубит человечество
Силовые структуры
Кнутов: удар по базам в Польше с оружием для ВСУ погубит человечество
Последние материалы
Старовойт: посёлок Тёткино в Курской области обесточен из-за обстрелов ВСУ
Политолог Бойков: Латвия настроена воевать с Россией уже тридцать лет
В Ижевске замглавы ритуального предприятия получил 260 тысяч штрафа за подкуп
WSJ: страны Европы столкнулись с наихудшим сценарием энергокризиса
В Красноярске раскритиковали ролик "Газпрома" о "замерзающей Европе"
Эрдоган об энергетическом кризисе в Европе: "Пожинает то, что посеяла"
Марков: британцы могут сбить самолёт Путина при полёте на саммит G20
Беглов находится под угрозой отставки — "Незыгарь"
В Африке разбился российский вертолёт после обстрела с земли
Подоляка: ВСУ "свернут" наступление на Херсон, если будет прорыв в Донбассе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников