Эрдоган об энергетическом кризисе в Европе: "Пожинает то, что посеяла"

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Европе необходимо решить серьёзные экономические проблемы, которые возникли из-за уменьшения объёмов поставляемого Россией газа.

"Европа пожинает то, что посеяла", — подчеркнул глава республики в ходе пресс-конференции с журналистами в Анкаре.

Вместе с этим руководитель страны назвал энергетический кризис последствием антироссийских санкций и отношения западных чиновников к президенту РФ Владимиру Путину. При этом в Турции достаточно ресурсов, добавил Эрдоган.

Ранее журналисты Soha сообщили, что Вашингтон перестал передавать Евросоюзу сжиженный природный газ перед остановкой работы "Северного потока".