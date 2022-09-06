Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Европе необходимо решить серьёзные экономические проблемы, которые возникли из-за уменьшения объёмов поставляемого Россией газа.
"Европа пожинает то, что посеяла", — подчеркнул глава республики в ходе пресс-конференции с журналистами в Анкаре.
Вместе с этим руководитель страны назвал энергетический кризис последствием антироссийских санкций и отношения западных чиновников к президенту РФ Владимиру Путину. При этом в Турции достаточно ресурсов, добавил Эрдоган.
Ранее журналисты Soha сообщили, что Вашингтон перестал передавать Евросоюзу сжиженный природный газ перед остановкой работы "Северного потока".
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