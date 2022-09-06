В европейских странах реализуется наихудший сценарий энергетического кризиса после приостановки "Северного потока", пишет The Wall Street Journal.
По информации издания, стоимость природного газа и электроэнергии подскочила после новостей о закрытии трубопровода на техническое обслуживание. В статье сказано, что Европа столкнулась с ростом инфляции и обнищанием из-за ситуации с энергоресурсами.
Авторы материала подчёркивают: лидеры европейских стран пытаются спасти свои государства от обратного эффекта санкционной политики.
"Главная задача — усмирение диких движений на рынках электроэнергии", — отмечает газета.
Журналисты напомнили, что Евросоюз планирует установить "потолок цен" на поставки углеводородов из РФ. Это решение может привести к разрыву энергетических отношений с Москвой, уточняет WSJ. При этом авторы статьи добавили, что политики из Брюсселя допускают такую ответную реакцию России.
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