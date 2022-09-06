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Подоляк посоветовал крымчанам подготовить убежища и запастись едой

Мир

Офис президента Украины выпустил предупреждение людям, живущим на территориях, которые Киев называет "оккупированными", включая Крым, подготовить убежища и запастись припасами.

Подоляк посоветовал крымчанам подготовить убежища и запастись едой

Обращение опубликовано в Twitter* советником президента Украины.

Михаил Подоляк призвал "жителей оккупированных территорий, включая Крымский полуостров, следовать рекомендациям официальных лиц во время мер по деоккупации”.

По его словам, люди должны "подготовить бомбоубежище, запастись достаточным количеством воды и зарядить батареи питания прямо сейчас”. Завершил свой спич Подоляк фразой:

"Всё будет на Украине”.

К слову, напомним, на прошлой неделе всё тот же Подоляк объявил, что украинские власти разрабатывают маршруты эвакуации для украинцев, проживающих в Крыму, "которые хотят покинуть остров во время активной деоккупации”.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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