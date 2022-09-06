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Глава Шотландии: новый премьер Британии может стать катастрофой для всей страны

Мир

Самая обсуждаемая мировая новость вторника — назначение нового премьер-министра Великобритании — об этом пишут все СМИ, со своими прогнозами выступают эксперты разного уровня, социологи проводят опросы.

Глава Шотландии: новый премьер Британии может стать катастрофой для всей страны

В основном от Лиз Трасс ничего позитивного для страны, правительство которой она возглавила, не ждут. Причём сами же британцы. Да и коллеги, как оказалось, тоже.

Так, премьер-министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Лиз Трасс может оказаться "катастрофой не только для Шотландии, но и для всей Великобритании”.

Ее замечания прозвучали в ответ на заявление нового британского премьера о том, что она "рассматривает возможность повышения порога голосования для вполне вероятного второго референдума о независимости Шотландии".

По словам Стерджен, разговоры о блокировании референдума или "нарушении правил” — признак "фундаментальной слабости”.

"Только потому, что вы боитесь проиграть демократическое соревнование, это не оправдание и не делает приемлемым переписывание правил демократии", — сказала Стерджен, которая хочет провести второй референдум в октябре.

Шотландский политик также обвинила новую главу британского кабмина в том, что она "сосредоточилась на навязчивых идеях очень небольшого числа членов Консервативной партии", а не на потребностях простых людей, которые "отчаянно нуждаются в помощи, чтобы накормить детей и обогреть свои дома”.

"Если она будет править так, как проводила кампанию в течение лета, она станет катастрофой не только для Шотландии, но и для всей Великобритании”, — сказала Стерджен, добавив, что станет ясно, будет ли Трасс "управлять в качестве премьер-министра с акцентом на реальные приоритеты страны или нет" в течение первых 24-48 часов ее премьерства.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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