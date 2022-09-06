Читатели FT: Евросоюз превращает санкции в оружие массового поражения

Европейский союз пытается использовать экономические санкции в качестве оружия массового поражения. Такое мнение выразили читатели Financial Times, комментируя планы ЕС по введению лимита цен на поставки российского газа.

По словам подписчиков, Европа столкнётся с финансовым упадком после разделения на "красную" и "зелёную" зону потребления энергоресурсов. Кроме того, некоторые пользователи выразили опасения по поводу того, что Россия может прекратить поставки голубого топлива в страны ЕС в случае реализации планов Еврокомиссии.

"Запад рассматривает санкции в качестве оружия массового поражения", — написал один из комментаторов.

Другие читатели поддержали его позицию. Они также подчеркнули: неправильная политика ЕС в отношении Москвы способна привести к тому, что Россия начнёт продавать газ другому клиенту, с которым оформит более выгодный договор о сотрудничестве.

Как отметили пользователи, Евросоюз всё ещё нуждается в поставках голубого топлива и нефти из РФ.